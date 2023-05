Das Publikum steht mitten im Goldregen. Nicht nur auf den Wänden der riesigen Halle fallen die goldenen Blätter herunter, auch auf den Fußboden wird projiziert. "Phoenix des Lumières" präsentiert eine überwältigende Kunstschau aus Videos, Licht und Musik.

Im Zentrum stehen Gustav Klimt und die Wiener Sezession. Das ist eine Künstlergruppe, die um 1900 mehr Sinnlichkeit und Schwung ins etwas steif gewordene Kulturleben gebracht hat. Gold, prachtvolle Kleider, nackte Körper gehörten dazu. "Der Kuss" von Klimt ist eins der berühmtesten Gemälde überhaupt. Eine Frau und ein Mann scheinen miteinander zu verschmelzen und werden von Gold und Licht umstrahlt.

Ähnlich wird das Publikum hineingezogen in die Bilderwelt der Sezession. Man kann sich hinsetzen oder in den Räumen der ehemaligen Gebläsehalle herumgehen. In der Mitte gibt es ein Spiegelkabinett, wo man sich selbst inmitten der Bilder unendlich vervielfältigt sieht.

Nach einer kurzen Pause folgt noch eine kürzere Schau über den Künstler und Architekten Friedensreich Hundertwasser. Er hat auf andere Art die Ideen der Wiener Sezession fortgeführt, hasste Ecken und Kanten, liebte die Farben. Außerdem hat Hundertwasser sich für den Schutz der Meere und Wale eingesetzt. Darum fliegen einige dieser Tiere als niedliche Comicfiguren durch die Bilder.

Die Ausstellungen dauern knapp eine Stunde. Danach muss aber niemand raus. Wer will, kann sich die Bild- und Musikspektakel mehrmals anschauen. Was sich auch lohnt, man entdeckt immer etwas Neues. Eine kurze Schau mit zeitgenössischer Videokunst gibt es auch noch, quasi als Zugabe. Ein mitreißendes Erlebnis.