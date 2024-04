Schon die Entstehungsgeschichte der Simpsons ist herrlich schräg. Der bis dahin völlig unbekannte Zeichner Matt Groening hatte einen depressiven Hasen erschaffen. Der sollte Grundlage für ein paar Fernsehcartoons werden. Aber Groening liebte seinen Hasen so sehr, dass er ihn dafür nicht hergeben wollte. Also schuf er spontan eine durchgeknallte Zeichentrickfamilie. Er nahm dafür die Vornamen seiner eigenen Eltern und Geschwister. Fertig waren die Simpsons.

Das ist eine von vielen Anekdoten in der Ausstellung "Die Simpsons: Gelber wird´s nicht". Kurator Alexander Braun schafft es, in den zwei Ausstellungsräumen des Schauraums Comic & Cartoon den anarchischen Geist der Kultserie lebendig werden zu lassen. In 35 Jahren – ein Ende ist nicht in Sicht – hat sich ein ganzer Kosmos entwickelt.

Fans lieben nicht nur den dumpfbackigen und herzlichen Vater Homer, seine Frau Marge mit der blauen Turmfrisur, den dauerpubertierenden Bart, die kluge Lisa und das Baby Maggie. Sondern auch den fiesen Chef des Kernkraftwerks, in dem Homer arbeitet, den nervigen Nachbarn Flanders oder den indischen Besitzer des Kwik- E -Marktes. Sie alle und noch viel mehr sind in einem großen Wandbild vereint, dem "Yellow Album", das an das Cover "Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band" der Beatles erinnert.

Die Simpsons haben die Geschichte der letzten dreieinhalb Jahrzehnte begleitet. Mit bösem, satirischem Witz. Man erfährt auch, mit wieviel Liebe und Sorgfalt jede einzelne Folge gestaltet wird. Einer der größten Fans der Simpsons war übrigens Michael Jackson. Als er Matt Groening anrief und fragte, ob er in einer Episode mitmachen dürfe, hielt der Zeichner es für einen Scherz und legte auf. Jackson blieb hartnäckig – und so kam es zu einem von vielen Gastauftritten von Megastars in der Serie, natürlich als Zeichentrickfigur, aber mit der Originalstimme. "Gelber wird's nicht" ist eine herrliche Schau für Fans und alle, die es werden müssen.