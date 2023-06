Er konnte eine Pistolenkugel mit der Hand einfangen. Oder mit einem Schuss bis zu 200 Kerzen anzünden. Johann Friedrich Alexander Heimbürger aus Münster hatte die besten Zaubertricks seiner Zeit drauf. Unter dem Namen "Herr Alexander" reiste er von 1843 bis 1853 zehn Jahre lang durch die USA und Südamerika. Er spielte vor dem US-Präsidenten James Polk und für den Kaiser von Brasilien. Ein umjubelter Weltstar.

Nun erzählt das Stadtmuseum in Münster seine Geschichte. In Deutschland geriet Herr Alexander schnell in Vergessenheit. Denn in Südamerika steckte er sich mit heftigen Krankheiten an. Und als er zurückkehrte, hatte er mehr Geld verdient, als er in einem Leben ausgeben konnte. Also ging Herr Alexander schon mit 35 Jahren in Rente.

Bunte Plakate zeigen einen gut gekleideten Gentleman mit wallenden Haaren. Herr Alexander war kein Jahrmarktszauberer mehr. Er gehörte zu den ersten, die eine Magie-Show als große Kunstform mit viel Aufwand betrieben. Sein Kollege Houdini hat später seinen Nachlass erworben, zum Beispiel die Tagebücher. Sie kann das Publikum nun in Münster bewundern.

Die Ausstellung zeigt über das Leben Herrn Alexanders hinaus, warum die Zauberei bis heute funktioniert. In Videos zeigt der Magier Witus Witt einige Tricks. Es gibt historische Zauberkästen, die auch im Museum ausprobiert werden können. Dadurch wird die Schau auch für Familien interessant. Zumal der Eintritt frei ist, das Stadtmuseum zentral in Münster liegt und sich als kleines Highlight für einen Stadtbummel eignet.