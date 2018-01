Der Leichte Sprache - Jahres·rückblick 2017

Was war los in Nordrhein-Westfalen? Und was hat die Menschen in Nordrhein-Westfalen besonders interessiert? Wir schauen zurück auf das Jahr 2017. Mit Texten und mit Audios. Beim Jahres·rückblick in Leichter Sprache. | mehr