Die Azoren – Naturerlebnis im Atlantik

Allgemeine Informationen

Die Azoren liegen rund vier Flugstunden von Deutschland entfernt. Sie gehören zu Portugal und sind ein Teil der EU. Der Archipel besteht aus neun Inseln, die sich auf drei Gruppen verteilen. São Miguel ist die größte Insel; hier liegt auch die Hauptstadt Ponta Delgado. Für alle Inseln gilt: Um auch an etwas entlegene Ecken zu kommen, ist ein Mietauto unerlässlich. Ganz typisch für die Azoren sind die üppigen Hortensiensträucher am Wegesrand. Ihnen bekommt das ozeanisch-subtropische und regenreiche Klima ebenso wie den über 300 verschiedene Farnarten und den vielen endemischen Pflanzen.

Hortensienhecken säumen die Straßen und Wege auf der Insel São Miguel.

Der Golfstrom sorgt für ganzjährig angenehme Luft- und milde Wassertemperaturen. Kälter als 10 Grad Celsius wird es auf den Azoren das ganze Jahr über nicht. Aber eine Regenjacke sollte man immer dabeihaben. Denn Sonne, Regen, Wind und Nebel wechseln sich ständig ab – oft sogar an einem Tag. Die Wassertemperaturen sind in den Sommermonaten durchaus zum Baden geeignet – die Wellen allerdings oft meterhoch und die Unterströmung an keiner Stelle zu unterschätzen. Sicherer sind die vielen Naturschwimmbecken direkt am Meer, die auch schon für ein bisschen Atlantikfeeling sorgen. Surfer dagegen schätzen die hohen Wellen wie am Santa Barbara-Strand im Norden von São Miguel. Ein Paradies für Schnorchler ist die Ilhéu de Vila Franca: Die kleine Vulkaninsel mit einer Kraterlagune liegt ein paar Bootsminuten vor dem Küstenort Vila Franca do Campo im Süden von São Miguel. Aber die fischreichen Gewässer der Azoren sind auch ein Top-Tauchrevier.

Auf allen Inseln finden sich kleine Ferienanlagen und Privathotels, oft mit stilvollen Aufenthaltsräumen und großen Gärten. Sie sind gerade für Individualurlauber eine gute Alternative zu den großen Pauschalhotels in den Städten und bieten oft beste Voraussetzungen für einen entspannten Urlaub.

Die Sendung ist eine Wiederholung vom 19. April 2020.