Tatort Fleischfabrik. Der Dokumentarfilm "Regeln am Band"

Eigentlich wissen wir es, aber die meisten von uns schauen lieber nicht so genau hin. Erst Corona hat im vergangenen Frühjahr den Blick auf die katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie gelenkt.

Die junge Regisseurin Yulia Lokshina hat schon vorher genau hingeschaut. In ihrem preisgekrönten Dokumentarfilm "Regeln am Band, bei hoher Geschwindigkeit" gibt sie einen erschreckenden Einblick in den Alltag der Leiharbeiter in der ostwestfälischen Fleischindustrie. Im krassen Gegensatz dazu stehen ihre Gespräche mit einer Münchner Schulklasse, die gerade Bertolt Brechts "Die Heilige Johanna der Schlachthöfe" probt und kaum etwas weiß von der Parallelwelt in der Fleischproduktion. Jetzt erscheint Yulia Lokshinas Film als DVD und VoD.