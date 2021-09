Popmusik: Ein Abend mit Rainald Grebe und Fortuna Ehrenfeld

Unterhaltung. . 29:20 Min. . UT . Verfügbar bis 11.09.2022. WDR.

Entertainer Rainald Grebe ist zusammen mit der Kölner Band "Fortuna Ehrenfeld" auf Tournee und stellt sein neuestes Werk "Popmusik" vor.

Grebe hat dem Publikum schon viele unvergessliche Abende in Köln beschert. Beim Open Air im Tanzbrunnen geht es in seinem Programm um Multitasking, Digitalisierung, Wissenschaft, aber auch das Abschiednehmen. So verarbeitet er unter anderem das Thema Tod künstlerisch auf dem neuen Album.