Neue Folge: Ein Brunch für Freunde und Familie

Brunch – das späte, große Frühstück – ist ein fabelhafter Grund, Gäste einzuladen. Man trifft sich am helllichten Tag, alle sind ausgeschlafen und entspannt. Selbst als Gastgeber bleibt man gelassen, denn man kann ja alles in Ruhe vorbereiten, vieles sogar schon am Vortag. Ein Frühstückstisch ist schnell gedeckt, und weil es unterschiedliche Dinge zu essen gibt, ist mit Sicherheit auch für jeden etwas dabei. Wir lieben diese ausführlichen Frühstücke, und ein paar Dinge dürfen bei uns auf gar keinen Fall fehlen. Als erstes wird zum Beispiel immer der Topf mit den Kartoffeln aufgesetzt. Denn: Ein Tag ohne Kartoffelsalat ist kulinarisch gesehen ein verlorener Tag.

Die Rezepte: