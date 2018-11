Aretha Franklin 1968 im WDR Studio L

Die „Queen of Soul“ befand sich damals auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs, der vor allem ihrem größten Hit „Respect“ geschuldet war. Der Song, im Original von Otis Redding, wurde durch Franklins Interpretation zur Hymne der schwarzen Frauen- und Bürgerrechtsbewegung in den USA. Neben „Respect“ standen noch weitere Hits wie „Chain Of Fools“ oder das Rolling Stones Cover „I Can’t Get No Satisfaction“ im Studio L auf der Setlist. All ihre Stücke präsentierte Franklin mit ihrer Big Band. Bei manchen Klassikern wie „Dr. Feelgood“ oder „Good To Me As I Am To You“ gab sie aber neben ihren gesanglichen auch ihre instrumentellen Fähigkeiten am Piano zum Besten.

Ihre schweißtreibenden Bühnenauftritte versetzten das Publikum regelmäßig in Ekstase, wie eine Konzertaufnahme aus dem gleichen Jahr im Amsterdamer Concertgebouw sehr eindrucksvoll dokumentiert. Aber selbst im eher sterilen Studiorahmen glänzt die Soulsängerin mit ihrem musikalischen Talent und ihrer unglaublichen Bühnenpräsenz.

Setlist

00. Intro

01. You Are My Sunshine

02. I Can’t Get No Satisfaction

03. Night Life

04. (You Make Me Feel Like) A Natural Woman

05. Baby I Love You

06. Dr. Feelgood

07. Sweet Sweet Baby Since You've Been Gone

08. Good To Me As I Am To You

09. I Never Loved A Man The Way I Loved You

10. Chain Of Fools

11. Soul Serenade

12. Respect

13. Outro