Rockpalast presents: Ginger Baker's Nutters

1980 schloss sich Baker der Band Hawkwind an, nachdem er zunächst als Session-Musiker auf deren Album „Levitation“ gespielt hatte. Nach einem TV-Auftritt in Deutschland kam es zu einem Streit und Baker trat gemeinsam mit dem damaligen Keyboarder und Sänger Keith Hale die Heimreise nach England an. Bakers Manager hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine Hawkwind-Tournee durch Italien geplant, die im März 1981 beginnen sollte. Baker stellte in aller Eile eine Band zusammen, um die Konzerte einfach selber zu spielen und die Veranstalter vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Ginger Baker's Nutters

Ginger Baker‘s Nutters bestanden aus Bakers Freund Rikki Legair am Bass, dem gefeierten Jazzgitarristen Billy Jenkins, dessen langjährigem Weggefährten Ian Trimmer am Saxofon, Keith Hale an den Keyboards und Ginger Baker an den Drums. The Nutters spielten eine interessante Mischung aus Jazz, Rock, Blues und Fusion mit einem gelegentlichen Ausflug in Bakers reichhaltigen Backkatalog. Ihren Fusion-Sound versahen sie mit Texten, die im typischen britischen Humor à la Monty Python angesiedelt waren. Die Songs hatten entsprechende Titel: "Wheelchair Dance Festival", "Perfect Nation" oder "Chemical Babies".

Nach erfolgreicher Italien-Tournee gab die Band am 18. und 19. Mai 1981 zwei Konzerte im legendären Marquee Club in London, die von Ian Trimmers Freund Andy Shuttleworth und dessen Kamerateam mitgeschnitten wurde. Die Originalbänder waren für lange Zeit verschollen, tauchten im Herbst 2023 wieder auf und wurden aufwändig restauriert.