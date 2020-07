Dieser Livestream ist ab dem 03.07.2020 18.00 Uhr abrufbar Summerjam Re-Live: Irie Révoltés, Alpha Blondy, Moop Mama, SDP, Morgan Heritage. Rockpalast. . Verfügbar bis 03.07.2020. WDR.

Köln - Fühlinger See

Summerjam Re-Live 2014 - 2019

Sommer, Sonne, chillen am See heißt es normalerweise beim Summerjam. Das Festival ist wohl das Bekannteste in Deutschland, wenn es um Reggae, Dancehall und HipHop geht. An drei Tagen wird der Fühlinger See in Köln von karibischen Vibes gestreichelt - nicht so dieses Jahr: auch das Summerjam kann wegen der Corona-Krise nicht stattfinden. Wir zeigen Euch aber drei Tage lang ausgewählte Summerjam-Konzerte von 2014 bis 2019 noch einmal im "Re"-Livestream!