Summerjam 2023

Beim 36. Summerjam wurde es vom 30. Juni bis 2. Juli wieder heiß am Fühlinger See in Köln: Über 40 Artists aus der internationalen Reggae-, Dancehall- und HipHop-Szene gaben sich die Mics in die Hand und sorgten für jede Menge good vibes und Sommerfeeling. | mehr