Summerjam 2019

Ein konstruktives Treffen zwischen dem Veranstalter des Summerjam und dem Vorstand des KLuST hat ein Statement des Künstlers zur Folge, in welchem den Forderungen des KLuST nachgekommen wurde. In einem persönlichen Statement vom 6. März 2019 hat sich der Künstler ausdrücklich von dem umstrittenen Song „Boom Bye Bye“ distanziert und versichert „ein für alle Mal, das jeder Mensch das Recht hat, so zu leben wie er möchte“. „In recent days there has been a great deal of press coverage about the song „Boom Bye Bye“ from my past which I long ago stopped performing ...“ „ I recognise that the song has caused much pain to listeners, as well as to my fans, my family and myself. After all the adversity we’ve been through I am determined to put this song in the past and continue moving forward as an artist and as a man. I affirm once and for all that everone has the right to live as they so choose.“