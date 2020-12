40 Jahre NEW MODEL ARMY

Video: New Model Army - Bizarre Festival 2001

New Model Army live am 18. August 2001 beim Bizarre Festival in Weeze. Zwei Jahre vor dem endgültigen Aus und das zweite Mal am neuen Standort am Flughafen Niederrhein in Weeze hatte das Bizarre Festival 2001 einiges zu bieten. Das Independent Festival hatte sich damals zum größten deutschen Festival für alternative Musik gemausert. Neben Bands wie Iggy Pop, den Foo Fighters, die Ärzte, Papa Roach, Guano Apes, Coldplay und Queens Of The Stone Age spielten auch New Model Army. | video