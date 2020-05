Video starten, abbrechen mit Escape OK KID: Rockpalast Corona Session. Rockpalast. Folge 3. . 11:42 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Rockpalast Corona Session - Mai 2020

OK KID: Corona Session in Fort Fun

Die Kölner Band OK KID trifft die Corona Krise doppelt: Als Musiker, die auch in diesem Sommer wieder auf vielen Bühnen gestanden hätten, um ihre Fans glücklich zu machen. Aber auch als Festivalmacher. Eigentlich hätten sie Ende Mai zum dritten Mal in ihrer Heimatstadt Gießen das Stadt Ohne Meer Festival veranstaltet. Glücklicherweise konnten sie für September einen Ersatztermin finden und hoffen, dass es dann stattfinden kann.

Eine willkommene Ablenkung war der Besuch im Fort Fun im Sauerland. Der Freizeitpark mit Riesenrad, Wildwassersause und Achterbahn ist Mitte Mai für Besucher noch geschlossen. Jonas, Moritz und Raffi von OK KID spielen in dieser verlassenen, surrealen Atmosphäre drei Songs. Danach wird ein Kindheitstraum war, denn dann haben sie die Achterbahn für sich alleine...