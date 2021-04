Fury In The Slaughterhouse in der Historischen Stadthalle, Wuppertal

In der Historische Stadthalle Wuppertal - ein besonderer Ort mit stuckverzierten Decken und Parkettboden - hat Rockpalast am 07. April ein musikalisches Zeitdokument von einer Band festgehalten, die in ihrer über 35-jährigen Historie sämtliche Höhen und Tiefen er- und überleben durfte und nun mit ihrem neuen Album „Now“ ein weiteres Ausrufezeichen setzt.

Das Konzert zeigen wir hier auf rockpalast.de, unserer und der Facebook-Seite der Band sowie auf dem Rockpalast YouTube-Channel im Livestream. Die Band beantwortet dabei interaktiv Eure Fragen.

Die Band aus Hannover hat in den vergangenen Jahren nichts verlernt. Die neuen Songs sind typisch Fury und schließen an den Hochzeiten der sechs Musiker an. Und dann haben sie sich auch noch einen besonderen Gast eingeladen: Thees Uhlmann, der der Stadt Hannover einen Song geschrieben und den Furys eine Liedzeile gewidmet hat.

Video starten, abbrechen mit Escape Unplugged: Fury In The Slaughterhouse - "Letter To Myself". Rockpalast. . 02:23 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Ihre Klassiker wie „Time To Wonder“, „Every Generation Got Its Own Disease“ sind Lieder, die perfekt in diese Zeit der Pandemie passen. Sie sind aber rund 30 Jahre alt und nur zwei der vielen Hymnen, die Fury In The Slaughterhouse weltberühmt gemacht haben. Die Band aus Hannover feierte Charterfolge in den USA, hat über 1500 Konzerte gespielt und den Soundtrack einer ganzen Generation geliefert.

Video starten, abbrechen mit Escape Interview: Fury In The Slaughterhouse. Rockpalast. . 03:29 Min. . Verfügbar bis 30.12.2099. WDR.

Heute ist ihr Sound immer noch unverkennbar und für die großen Stadien gemacht. Doch auf eine Tour in dieser Größe müssen Sänger Kai Wingenfelder und der Rest der Band - sowie natürlich ihre Fans - nach wie vor leider noch warten.