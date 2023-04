Stapeln statt Graben: Kartoffeln aus der Pyramide

Wer Kartoffeln anbauen will, der braucht dafür normalerweise schon ein bisschen mehr Platz. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Knollen anzubauen, wenn man nur wenige Quadratmeter zur Verfügung hat. Zum Beispiel in einer sogenannten Kartoffelpyramide. Dabei werden Kartoffeln in mehreren aufeinander gestapelten Ebenen gepflanzt.