Gänsemama und Zahlenmeisterin vom Niederrhein

Landei und Wirbelwind

Geboren und aufgewachsen ist Waltraud auf einem Hof in Franken. Seit 35 lebt sie jetzt aber schon am Niederrhein. Während ihrer Ausbildung zur Steuerberaterin kam sie nach NRW und blieb hier "hängen". Denn hier lernte sie ihren Mann Josef kennen und zog zu ihm auf den Bauernhof. Waltraud Hoffmann liebt ihren Job als Steuerberaterin und als Bäuerin gleichermaßen. Ihr Tag beginnt um 5 Uhr und endet um 22 Uhr: Vom Traktor ins Büro, zurück in den Hofladen, wieder an den Schreibtisch und dann zu den Gänsen, oder den Hühnern oder den Schweinen... Ein Spagat zwischen zwei Fulltimejobs, den Wirbelwind Waltraud aber gut hinbekommt.