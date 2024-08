15 Jahre „Land & lecker“: Jubiläumssendung mit Björn Freitag und Frank Buchholz

Gefeiert wird auf Gut Erpenbeck in Lengerich - einem der schönsten Gräftenhöfe im Münsterland. (Gräfte = Wassergraben)

Seit mehr als 700 Jahren ist der Hof bereits im Besitz der Familie. Die Erpenbecks sind zum dritten Mal dabei. 2015 tritt Freya Erpenbeck an - mit Unterstützung von Sohn Henner in der Küche. 2019 ist Henner Erpenbeck dann der erste bei "Land & lecker"-Landmann! Und Mama Freya assistiert in der Küche. Und jetzt sind sie die Gastgeber der Jubiläumsfolge.