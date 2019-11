Die Kürbis-Queen aus Westfalen

Die vierte Folge der Schlemmerreise führt die Landfrauen ins nordrheinwestfälische Münsterland in die Nähe von Bocholt. Und dort wird es ziemlich bunt. Denn hier auf Hof Slütter gedeihen über 100 verschiedene Kürbissorten, die in den unterschiedlichsten Farben leuchten. Eingeladen hat „Kürbis-Queen“ Petra Scholz, die hier seit rund 15 Jahren ganz nah an der niederländischen Grenze mit ihrem Lebensgefährten Josef lebt.

Aus Stadtmensch wird Landei…

Das Paar kennt sich schon sehr lange, da sie beide aus Bocholt stammen. Doch gefunkt hat es erst später – an Karneval! Für Petra, die eigentlich ein Stadtmensch ist, war die Entscheidung zu Josef auf den Hof zu ziehen ein langsamer Prozess. Doch irgendwann war sie sich sicher und hat den Schritt in ein neues Leben gewagt.

Das hat die 50-Järige bis heute nicht bereut. Sie liebt es, viel draußen zu sein und sich die vielfältigen Aufgaben auf dem Hof mit ihrem Lebenspartner zu teilen. Dazu gehört auch die Kürbisernte und die Vorbereitung für das alljährliche Kürbisfest. Ob bekanntere Sorten wie Hokkaido und Butternut oder „Exoten“ wie Tonda Padana und Winterluxury, ob 50 Gramm leicht oder 1000 Kilo schwer, grün oder gelb – Hof Slütter ist ein echtes Kürbisparadies!