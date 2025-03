Geliebte Buletten, Frikadellen und Klopse

Mit guten Buletten oder Frikadellen kann man alle glücklich machen, wenn sie locker sind, kross gebraten, kräftig gewürzt und durch und durch saftig. Das klingt einfach. Damit sie auch wirklich so gelingen, dafür haben die beiden WDR-Fernsehköche Martina und Moritz ein paar sichere Tipps. Auch, wie man die geliebten Klassiker immer wieder so abwandeln kann, dass sie nie langweilig werden. Zum Beispiel füllen, panieren oder zu Klopsen werden lassen, indem man Kugeln oder Bällchen aus dem Hackfleischteig formt und in einem Sud gar ziehen lässt – als Basis für eine begleitende Sauce. Und schon hat man ein neues Lieblingsgericht auf dem Teller. Natürlich verraten die beiden auch, was zu den köstlichen Fleischklopsen am besten passt: natürlich Kartoffelsalat, der aber hier wieder mal ganz neu daher kommt.