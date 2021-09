Erntedank – Wir feiern den Herbst

Die Märkte quellen über von den herrlichsten Gemüsen, Kürbissen in allen Größen, Kohlköpfen in vielerlei Farben, Kartoffeln in jeder Form und jede Menge unterschiedlichster Wurzeln und Obst in allen Formen und Farben – der Herbst ist doch eine fantastische Jahreszeit! Wer kann da widerstehen? Da kommen einem die Lieblingsgerichte aus der Kindheit in den Sinn. Erinnern Sie sich noch an Birnen, Bohnen und Speck? Oder gefüllte Schmorgurken? Die haben bei der Oma immer so gut geschmeckt. Martina und Moritz haben für die heutige Sendung abgespeckte Versionen für diese Lieblingsgerichte ausprobiert.