Pflegetipps für den Weihnachtsstern

Wenn Sie möglichst lange etwas von Ihrem Weihnachtsstern haben möchten, sollten Sie bereits beim Kauf darauf achten, wo die Pflanze steht. Ihr Standort sollte hell sein und vor Zugluft und Kälte geschützt sein.

Tipp: In Zeitungspapier eingewickelt nach Hause tragen.

Beliebte Topfpflanze

Weihnachtssterne sollen weihnachtliches Flair in die Wohnung bringen.

Der Weihnachtsstern ist die beliebteste aller Topfpflanzen in der dunklen und trüben Jahreszeit. In Deutschland werden nach Angaben der Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen jedes Jahr etwa 32 Millionen Weihnachtssterne verkauft. Rund die Hälfte davon wächst bei uns in NRW.

Es gibt sie als Minis, in normaler Größe für die Fensterbank sowie als Busch, Hochstamm, Pyramide und Ampel. Die Blüten sind Hochblätter und leuchten in verschiedenen Farben. Der Weihnachtsstern bevorzugt helle warme Standorte, mag aber keine Heizungs- oder Zugluft.

Die richtige Pflege

Der Weihnachtsstern ist einfach zu pflegen.

Den Weihnachtsstern bitte nicht düngen, denn er hat nur eine kurze Kulturzeit. Gießen Sie ihn nur wenig und mit Bedacht, sobald die oberste Schicht des Topfballens abgetrocknet ist, jedoch nicht über die Blätter. Sie können den Weihnachtsstern auch einmal pro Woche in ein kurzes Tauchbad stellen. Überschüssiges Wasser im Übertopf oder Untersetzer sofort entfernen, damit die empfindlichen Wurzeln durch Staunässe nicht geschädigt werden.