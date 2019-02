Video: Pflanze Deinen Baum! - Düsseldorf

Hier und heute | 19.02.2019 | Länge: 05:14 Min.

In dieser Woche startet unsere Aktion "Pflanze Deinen Baum!". Der Plan: Wir wollen in jeder Stadt und Gemeinde von NRW einen Apfelbaum pflanzen. Dafür ist Reporter Nicolas Vordonarakis unterwegs und tatkräftig im Einsatz. Zum Beispiel in der Kleingartenanlage am Balderberg in Düsseldorf-Gerresheim. | video