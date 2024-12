Orchideen – die wichtigsten Pflegetipps

Tipp 3: Richtig schneiden

Phalaenopsis sind auch deshalb so beliebt, weil sie ausgesprochen lange blühen. Dies liegt daran, dass sie nicht bestäubt werden. So können sie wochenlang blühen. Nach der Blüte kann man den Blütentrieb am zweiten Knoten abschneiden, dann bilden sie am gleichen Trieb eine neue Blütenrispe. Die meisten Phalaenopsis sind mehrtriebig, können also nochmals am gleichen Trieb blühen, wenn man über einem Knoten schneidet.

Tipp 4: Richtiger Standort

Ein weiterer wichtiger Faktor ist der richtige Standort. Sie mögen es zwar hell, pralle Sonne vertragen sie jedoch nicht. Davon bekommen sie einen Sonnenbrand auf den Blättern. Markus Phlippen nimmt seine Phalaenopsis-Orchideen im Sommer auch gerne mit nach draußen, auf die schattige Terrasse, damit sie einmal echten Regen und frische Luft abbekommen. Leider lieben aber wohl auch heimische Schnecken die exotischen Gewächse.

Spezialdünger

Für Orchideen flüssigen statt festen Dünger verwenden.

Orchideen gehören zu den wenigen Pflanzen, die Spezialdünger brauchen. Normaler Zimmerpflanzendünger enthält zu viele Nährstoffe. Das sind sie oben in den Baumkronen nicht gewohnt. Die Wurzeln sind sehr salzempfindlich.

Es gibt speziellen Orchideendünger in flüssiger Form, den Sie direkt in das Gießwasser geben können.

Düngen Sie im Winter alle acht Wochen und von März bis Oktober alle 14 Tage. Ob Düngerstäbchen, die zwischen das Substrat gesteckt werden, etwas taugen, darüber gehen die Meinungen auseinander. Es ist fraglich, ob der Dünger über das luftige Substrat überhaupt die Wurzeln erreicht.

Cambria Orchideen

Häufig sind inzwischen auch „Cambria“-Orchideen mit ihren meist roten, hübschen Blütenrispen. Sie wurden aus mehreren Gattungen gezüchtet, sind also keine in der Natur vorkommende Art. Typisch sind bei ihnen Bulben – verdickte Triebteile, die als Speicherorgan dienen. Die lanzettartigen Laubblätter vertrocknen nach der Blüte.

Morgen- oder Abendsonne verträgt die „Cambria“-Orchidee, aber keine Mittagssonne. Sie kommt etwas besser mit der geringen Luftfeuchtigkeit in unseren Wohnungen klar als andere tropische Orchideen.

Tipp: Um Orchideen zu vermehren, warten, bis die ersten Luftwurzeln am Knoten entstehen. Diese dann abtrennen und in frische Orchideen-Erde eintopfen.