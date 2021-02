Der Rhein ist für unendlich viele Geschichten gut. Ein großer Teil seiner 1233 Kilometer fließt durch Nordrhein-Westfalen. Er verbindet und trennt, er gibt und nimmt. Er ist Sehnsuchtsort, Ausflugsziel und manchmal auch eine bedrohliche Gefahr. Diese Mischung ist es, die Geschichten um den Strom nur so sprudeln lässt.

Legendäre Loreley: Früher zerschellten hier immer wieder Schiffe, heute ist der Felsen eine Touristenattraktion.

Die Fahrt beginnt beim legendären Rheinkilometer 555, an der Loreley. Tapfere Bootsführer sollen hier einst wegen des betörenden Gesangs einer blondgelockten Frau ihr Leben verloren haben. Tatsächlich kam es an den Felsen, Riffen und Untiefen der Rheinenge oft zu Unfällen. Heute sind die Gefahrenstellen beseitigt, an Attraktion hat das beliebte Ausflugsziel nicht eingebüßt.

Schloss Drachenburg: Um dieses Gebäude am Drachenfels ranken sich viele Legenden.

Neunzig Rheinkilometer weiter erinnert ein Fels an die Siegfried-Sage, deren Held im Siebengebirge einen Drachen besiegte. Vom Ungeheuer blieb immerhin der Name: Drachenfels.

Hotel Petersberg: Die Luxusherberge kann viele Geschichten erzählen.

Ganz das Gegenteil auf Augenhöhe zur Ruine: das Hotel Petersberg, der Luxusbau des Siebengebirges mit bewegter Geschichte. Hier residierte 1938 der britische Premierminister Chamberlain, um Adolf Hitler zu treffen, der am anderen Ufer des Rheins im Rheinhotel Dreesen seit Jahren seinen Stammplatz hatte. Das Rheinhotel wurde später zur ersten Adresse der Bonner Republikr, der Petersberg die Unterkunft ihrer internationalen Gäste.