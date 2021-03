Björns Lieblingsküche

Für das Pesto werden die Kohlrabi-Blätter geschnitten und in kochendem Salzwasser kurz blanchiert. In den Blättern steckt übrigens doppelt so viel Vitamin C wie in der Knolle! Die Blätter zusammen mit gerösteten Cashewkernen und Sesamöl mörsern (oder mixen) – fertig ist ein köstliches Pesto. Zusammen mit der Suppe ein Gedicht!