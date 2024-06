Zitrusfrüchte: guter Geschmack mit gutem Gewissen?

Zuckersüß, bitterherb oder erfrischend sauer – Zitrusfrüchte bedienen in ihrer bunten Vielfalt jeglichen Geschmack. Ob Pomelo, Mandarine, Zitrone, Orange, Kumquat oder Grapefruit – seien sie noch so unterschiedlich – alle heute bekannten Zitrusfrüchte haben eine gemeinsame Vorfahrin: die chinesische Buchsorange.

Aus ihr entwickelten sich vor etwa sieben Millionen Jahren drei Hauptgruppen: die Vorfahren der Zitronatzitronen, Mandarinen und Pampelmusen. Diese drei Ur-Zitrusfrüchte brachten zahlreiche weitere Arten hervor: Die Orange entstand aus der Pampelmuse, die Zitrone ist eine Kreuzung aus der Zitronatzitrone und der Bitterorange, die wiederum eine Hybride zwischen Mandarine und Pampelmuse ist.

Einkaufstipps

Saftig, aromatisch und frisch sind Zitrusfrüchte besonders beliebt. Doch woran erkennt man diese Eigenschaften im Supermarkt? Zitronen sollte man prall und leuchtend gelb kaufen. Große und leichte Früchte sind weniger saftig und dickschalig, kleine schwere Früchte dagegen sehr saftig. Saftreiche Orangen erkennt man an einer feinporigen Schale. Früchte mit besonders groben Poren haben meist eine sehr dicke Schale, was zu Lasten des Fruchtfleisches geht. Mittelgroße Früchte haben den größten Fruchtfleischanteil. Beim Mandarinen-Kauf sollte man darauf achten, keine Früchte mit luftiger oder zu trockener Schale zu kaufen, da sie dann strohig und weniger aromatisch schmecken.

Gesundheit