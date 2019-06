Informationen rund um den Kirchentag erhalten Sie am Vorplatz des Deutschen Fußballmuseums, am Friedensplatz, am Eingang Nord und auf der Außenfläche A5 an den Westfalenhallen und im Reinoldiforum am Ostenhellweg.

Außerdem finden Sie alles Wichtige in der Kirchentags-App und im Programmheft.

Helfer

Der Deutsche Evangelische Kirchentag wird von rund 5.000 ehrenamtlichen Kirchentagshelferinnen und -helfern unterstützt. Sie erkennt man an ihrem Halstuch.

Erste Hilfe

Es gibt einen Sanitätsdienst an allen größeren Veranstaltungsorten: In der Innenstadt befinden sich "Erste Hilfe"-Stationen auf dem Hansaplatz, Friedensplatz und Westenhellweg.

In den Westfalenhallen gibt es in den Gebäuden ausgeschilderte Sanitätsräume und eine Sanitätsstation im Außengelände.

Auch im Stadion und Westfalenpark befinden sich ausgeschilderte Sanitätsräume.