Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat am Samstag (22.06.2019) bei ihrer Rede auf dem Evangelischen Kirchentag an der Klimaneutralität für Deutschland festgehalten. Das Klimaabkommen der UN verpflichte dazu, so Merkel - für Deutschland heiße das, "dass wir bis 2050 mit Blick auf das Klimathema Klimaneutralität erreichen können und erreichen werden" , sagte die Regierungschefin.

"Vorreiterin für multilaterale Beziehungen"

In ihrer Rede warb die Kanzlerin außerdem für internationale Zusammenarbeit: "Kein Land alleine kann die globalen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts allein bewältigen" . Als Beispiele nannte sie die Migration, den Klimawandel und die Digitalisierung.

Kanzlerin Angela Merkel (r.) und Friedensnobelpreisträgerin Ellen Johnson-Sirleaf