Evangelischer Kirchentag in Dortmund: Ausblick auf Tag 4

Am Samstag (22.06.2019) wird es eine Menschenkette für den Frieden beim Kirchentag in Dortmund geben. Zu dieser Aktion hat die Aktionsgemeinschaft Dienst für den Frieden (AGDF) aufgerufen. Auf einer drei Kilometer langen Strecke soll ein Zeichen für Frieden und Abrüstung, für Gewaltfreiheit und zivile Konfliktlösungen gesetzt werden.

Start der Menschenkette ist um 13.30 Uhr an zwei Auftaktorten: Am Park bei der U -Bahn-Station Westfalenhallen sowie an der U -Bahn-Haltestelle Stadtgarten. Außerdem wird am Stadtgarten ein drei Meter großer Friedensballon mit den Friedenssymbolen der sechs Weltreligionen aufsteigen.