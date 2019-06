Beim Kirchentag in Dortmund stehen am Donnerstag (20. Juni 2019) Bibelarbeiten, Workshops und Diskussionen auf dem Programm. Es gibt aber auch wieder einige kulturelle Highlights.

Rede zum Thema Digitalisierung

Schon am frühen Morgen versammelten sich an den verschiedenen Veranstaltunsorten in der Stadt tausende Besucher. An den Westfalenhallen wurde Frank-Walter Steinmeier erwartet. Der Bundespräsident hielt dort seine große Rede. Dabei appellierte er an die Gesellschaft, den digitalen Wandel aktiv mitzugestalten.