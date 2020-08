Heute Nacht regnen Sternschnuppen über NRW

Die kommenden Nächte gehören den Romantikern, Wünschejägern und vor allem Sterneguckern. Es ist wieder Zeit für Sternschnuppen. Also: Wünsche bereit halten. Denn der Sternschnuppen-Shower der Perseiden ist im Anflug. Wer das Feuerwerk am Himmel genießen will, sollte allerdings einige Regeln beachten.

Wieviel ist zu sehen?

Einzelne Sternschnuppen kann man fast jede Nacht sehen, wenn man lange genug in den Himmel guckt. Aber ein richtiger Sternschnuppen-Schauer ist beeindruckender. Dabei zischen ständig Leuchtpunkte über den Himmel, da kommt man mit dem Wünschen nicht hinterher. Und gerade bei den Perseiden gab es immer mal wieder Nächte mit 150 und mehr Sternschnuppen pro Stunde, also zwei bis drei pro Minute. Das wird in diesem Jahr leider nicht so viel. Aber vor allem in den Nächten von Dienstag auf Mittwoch und Mittwoch auf Donnerstag gibt es ordentlich Schnuppen. Mit etwas Glück und guten Sichtbedingungen bis zu 100 pro Stunde.