Lavash ist ein dünnes, ungesäuertes Fladenbrot und besteht aus Weizenmehl, Wasser und Salz. Es ähnelt einer Tortilla oder einem Wrap und wird im Orient in Tonöfen gebacken, indem die dünnen Fladen an den heißen Wänden kleben.

In der Türkei ist Lavash als Yufka bekannt und in Persien heißt dieses Brot Nan. Es ist in vielen orientalischen Küchen zuhause – die Füllungen sind je nach Land ebenso unterschiedlich. Lavash gibt es abgepackt in gutsortierten Supermärkten im Brotregal oder in türkischen Lebensmittelgeschäften und Bäckereien.

Übriggebliebene Röllchen kann man am nächsten Tag in einer Heißluftfritteuse schnell aufbacken. Auch Füllungen lassen sich unendlich nach persönlichen Vorlieben variieren. Personen, die keine tierischen Produkte essen, füllen mit Hummus, gebratenen Zucchini-oder Auberginenscheiben oder einer pikanten Linsencreme.

Vinaigrette zum Blattsalat

Zutaten

1 TL Senf

25 ml Obst-Essig

75 ml Pflanzenöl

1 TL Honig

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Für die Vinaigrette alle Zutaten in ein Twist-Off-Glas geben und einige Minuten kräftig schütteln.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!