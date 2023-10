Video starten, abbrechen mit Escape Steckrübeneintopf mit Mettwurst WDR 4 Video. . 01:33 Min. . Verfügbar bis 16.10.2025. WDR 4.

Steckrübeneintopf mit Mettwurst

Stand: 16.10.2023, 12:34 Uhr

Es wird langsam herbstlich in der Region. Was wärmt da besser als ein deftiger Eintopf? Bei Ulla Scholz ist heute die Steckrübe der Star. Das regionale Gemüse finden wir in Hofläden oder auf dem Wochenmarkt.

Von Ulla Scholz