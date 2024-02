Zubereitung

Die Rote Bete pellen und in grobe Späne reiben. Die Äpfel waschen und gleichfalls reiben. Die sauren Gurken in kleine Stücke teilen. Die Zwiebel schälen und fein würfeln. Alle Zutaten in eine Schüssel füllen und mit Salz, Pfeffer, Essig und Öl würzen. Wenn alle Personen, die mitessen, Fisch mögen, wird an der Stelle der Matjes in mundgerechte Stücke geteilt und unter den Salat gemischt.

Andernfalls passende Portionen ohne Fisch abfüllen und später zu gekochten Eiern servieren. Den Rote-Bete-Salat abdecken und kaltstellen.

Den Dill zupfen und einige schöne Spitzen zur Dekoration zurücklegen. Den Rest fein hacken und mit saurer Sahne, Salz und Pfeffer zu einem Dip vermischen.

Die Kartoffeln pellen, dann in Scheiben teilen. In einer großen Pfanne etwas Pflanzenöl oder Butterfett erhitzen. Die Kartoffelscheiben von beiden Seiten knusprig braten und salzen. Anschließend auf Küchenpapier oder einem Gitter etwas abtropfen lassen.

Anrichten

Die Kartoffeln auf Tellern verteilen. Den Salat anlegen und mit einem Klecks Sauerrahm-Dip und Dillspitzen verfeinern.