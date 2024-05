Ullas Küchentipps

Klare Brühe

Es gibt unterschiedliche Verfahren, wie eine Brühe schön klar wird. Einfach ist es, dass man darauf achtet, dass die Flüssigkeit immer nur sanft kocht. Je stärker die Flüssigkeit aufwallt, desto mehr Schaum kann sich bilden. Hier dann unbedingt mit einer Siebkelle immer wieder die Trübstoffe abheben. In der feinen klassischen Küche werden Brühen, nachdem sie abgeseiht wurden, entweder mit Eiweiß oder mit Rindergehacktem geklärt. Vorgänge, die viel Übung erfordern, da die Brühe langsam erhitzt werden muss, damit sich die Trübstoffe in Eiweiß oder Fleisch verfangen. Im Haushalt ist ein Passiertuch, das in ein Sieb gelegt wird, eine gute Möglichkeit.

Suppeneinlage

Buchstabennudeln koche ich immer extra. In der Suppe mitgegart, verunreinigen sie die Brühe mit Stärke. Das gleiche gilt auch für Reis. Zudem lässt sich der Garpunkt gut bestimmen, da Reis und Nudeln nicht weiter aufquellen.

Maggikraut

Liebstöckel, auch Maggikraut genannt, ist ein klassisches Gewürz für Rindfleischsuppe. Leider sucht man im Supermarkt oft vergeblich nach frischem Liebstöckel und greift auf das getrocknete Gewürz zurück. Am besten Liebstöckel im Garten oder im Blumenkasten selbst anpflanzen. Die Pflanze ist mehrjährig und winterhart und kommt, wenn die Schnecken nicht alles aufessen, jedes Jahr immer wieder.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!