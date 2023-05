Zubereitung

Für die Backkartoffeln alle Exemplare schälen und abwaschen. Zwei Kochlöffel parallel nebeneinander auf ein Brett legen. Je zwei Gummiringe um die Stiele legen (siehe Video). In die Mitte eine Kartoffel platzieren und fächerartig einschneiden. Mit Hilfe der beiden Kochlöffel gelingt es, dass die Kartoffeln nicht ganz durchgeschnitten werden. Die beiden Gummiringe sorgen dafür, dass die Kartoffel beim Schneiden nicht wegrutscht.

Alle Exemplare 15 Minuten lang in eine Schüssel mit Wasser geben, damit die Stärke etwas herauswäscht.

In einer Schüssel Öl, Salz und Paprikapulver verrühren. Die Kartoffeln trocken tupfen und in der Marinade wenden. Alle Kartoffeln in eine passende Form legen und mit der restlichen Marinade beträufeln. Im Ofen bei 180 Grad circa 30 Minuten backen. Zwischendurch einmal umdrehen.

Währenddessen die Rübchen gründlich waschen. Das Grüne von den Mairübchen abtrennen und in feine Streifen schneiden. Die Wurzeln von den Knollen abschneiden. Je nach Zustand müssen die Rübchen nicht geschält werden. Das Gemüse halbieren und in dünne Scheiben teilen.

In einem passenden Topf etwas Knoblauch anschwitzen und die Gemüsescheiben zugeben. Mit Sahne ablöschen und salzen. Den Deckel auflegen, alles einige Minuten köcheln lassen, dann die geschnittenen Blätter einrühren, kurz mit garen. Zuletzt mit Senf, Muskat und Pfeffer abschmecken.

Als Beilage können Sie Fleisch, Fisch oder etwas Vegetarisches braten oder grillen.

Anrichten

Auf jeden Teller die Backkartoffeln so platzieren, dass die gefächerte Seite nach oben zeigt. Das Gemüse anlegen und nach Gusto mit Bratwurst, Schnitzel, Lachs oder Spiegelei vollenden.