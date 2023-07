WDR 4 Ullas Lieblingsrezepte: Lachs auf Spitzkohl

Ullas Küchentipps

Spiegeleier richtig braten

Für Spiegeleier immer sehr frische Eier verwenden, da das Eigelb noch leicht flüssig und nicht durchgebraten sein sollte. Die Butter nur leicht erhitzen, da sie ansonsten verbrennt und das Ei bitter würde. Die flüssige Butter in der Pfanne salzen und dann die Eier zugeben. So wird von unten gewürzt und es gelangt kein Salz an das Eigelb. Salz gibt unschöne Flecken auf dem Dotter. Falls von oben gesalzen wird, nur das Eiweiß salzen. Ansonsten nach dem Servieren der Spiegeleier einen Salzstreuer dazu reichen. Dann bleiben Glanz und Farbe bis zum Verzehr erhalten.

Spitzkohl

Spitzkohl ist eine der ersten Kohlarten, die aus der Region stammen und zurzeit im Handel angeboten werden. Die Blätter sind weich und zart – die Sorte muss nicht lange gekocht werden. So ist Spitzkohl auch sehr gut für Rohkostsalate geeignet. Wenn wir die Gemüsestreifen bei hohen Temperaturen in der Pfanne kräftig anbraten, verleiht das dem Spitzkohl ein volles Aroma und feine Röstnoten. Er macht sich auch gut in Wokgerichten, wo kurze Garzeiten gefragt sind.

Es müssen nicht immer nur Salate sein, wenn es um Grillbeilagen geht. Spitzkohl, der auf dem Herd vorgekocht wurde und in einem hitzebeständigen Geschirr anrichtet wird, lässt sich später auf dem Grill schnell erwärmen. Praktisch ist, dass Spitzkohl mit Stampfkartoffeln viele Geschmacksrichtungen abdeckt, da er zu Fisch, Fleisch und Vegetarischem passt.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!