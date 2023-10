Zubereitung

Für die Kartoffelmasse die Kartoffeln schälen, halbieren und in gesalzenem Wasser ca . 25 Minuten garen.

Währenddessen die Äpfel waschen, halbieren, entkernen und in dünne Spalten teilen. Die Apfelstücke in Butter rundum anbraten und mit etwas Zucker bestäuben. Zur Seite stellen.

Die Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Mit Paprikapulver würzen, dann in Mehl wenden. Pflanzenöl auf 170 Grad erhitzen und die Zwiebelringe in drei bis vier Portionen ausbacken. Das Gemüse auf Küchenkrepp legen, damit überschüssiges Fett abtropfen kann.

Die Blutwurst in fingerdicke Scheiben portionieren. Alle Exemplare auf Backpapier legen und unter der Oberhitze des Grills circa 8 Minuten gratinieren.

Die Petersilie hacken und in einem kleinen Topf etwas Butter schmelzen.

Die Kartoffeln abgießen und kurz ausdampfen lassen. Die Butter und etwas Milch zugeben, mit Muskat würzen und mit einem Kartoffelstampfer zu Püree verarbeiten.

Anrichten

Die Äpfel unterheben und die Kartoffel-Apfel-Masse auf Tellern verteilen. Mit 3 – 4 Blutwurstscheiben belegen und ein wenig flüssige Butter drüber geben. Die Röstzwiebeln auftragen und mit Petersilie garnieren.