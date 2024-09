Herzhafte Erbsencreme auf Röstbrot

Ullas Küchentipps

Pflanzenbasiert schmackhaft Kochen

Eine Erbse kommt selten allein. So geht es auch zu, wenn wir klassisch Erbsen in Butter, Zucker, Salz und Petersilie zubereiten. Erbsengemüse wird in der gutbürgerlichen Küche danach mit Fleisch, Fisch oder Eiern und noch weiteren Beilage gereicht ( z.B. Schweineschnitzel, junge Erbsen und Kroketten).

Von daher ist es mehr als verständlich, dass wir viel mehr als nur Erbsen kochen müssen, wenn ein vollaromatisches Gemüsepüree entstehen soll, dass ohne tierische Zusätze auskommen soll. Mein geschmackliches Vorbild war hier "Omas Erbsensuppe". Das volle Aroma wird bei diesem Oldtimer durch getrocknete Erbsen erzeugt. Tiefkühlerbsen allein bringen zwar ein schönes Grün – aber der deftige Erbsengeschmack fehlt. Von daher muss für ein leckeres pflanzliches Püree beides kombiniert werden.

Erbsensuppe wird zum Beispiel mit Speck, Mettwurst oder Eisbein kombiniert. Die Räuchernote und die Bindung übernimmt in diesem veganen Rezept der Räuchertofu. Kräuter, Zwiebeln, Knoblauch und Sellerie verleihen dem Erbsenkochwasser Kraft.

Mit einem Nussmus – wie von der reinen Pistazie (teuer) oder Mandelmus – kommen gute Fette mit ins Spiel. Hochwertiges Olivenöl wird zum Schluss dünn über die Creme gegossen. Das Highlight ist das Topping: Geräuchertes scharfes Paprikapulver, Petersilie und Limettenschale. Wer mag, kann auch noch einige geräucherte Salzflocken drüberstreuen.

Hülsenfrüchte

Dass Hülsenfrüchte in Salzwasser hart bleiben, ist eine Küchenlegende. Kochwasser immer zu Beginn salzen, damit die Erbsen aromatisch schmecken. Schälerbsen muss man nicht unbedingt einweichen. Ich mache das trotzdem, da sich im Einweichwasser unverträgliche Stoffe einfinden, die Blähungen verursachen. Das Wasser abgießen und die Erbsen in frischem Wasser kochen.

Vielseitig verwendbar

Als gesunder Brotaufstrich: Guter Proteinlieferant und hochwertige Fette durch Erbsen, Tofu, Nussmus und Olivenöl. Als elegante Vorspeise auf Crostini: Zum Brunch oder im Menü. Als rustikaler Dipp: Zum Grillen oder als Buffetbaustein.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!