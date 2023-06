Meine Küchentipps

Der Einkauf

Zucchini sind zurzeit sehr preiswert – für das Kilo rechnet man 2,29 Euro. 400 g Champignons gibt es schon ab 1,69 Euro. In meinem Supermarkt zahle ich für Bio-Hackfleisch pro Kilo zwei Cent mehr als für ein konventionelles Produkt. Es lohnt sich mittlerweile, genau hinzuschauen. Bio ist nicht immer teurer – besonders, wenn es sich um die Bio-Supermarkt-Eigenmarken handelt. Ob Gehacktes halb und halb oder reines Rindergehacktes ist, die 400-Gramm-Packung fließt mit 4,79 Euro in die Rechnung ein. Eine 400-Gramm-Dose Bio-Tomaten der Supermarkteigenmarke ist mit 0,99 Euro preiswerter als ein vergleichbares Markenprodukt.

Für Ei, Tomatenmark, Zwiebel, Knoblauch, Estragon, Olivenöl, Salz und Pfeffer kommen noch einmal 1,80 Euro hinzu.

Die Portion ohne Beilage: 1,91 Euro

Wer Reis möchte, zahlt für 500 g Bio-Basmatireis (Supermarkteigenmarke) 1,99 Euro. Wir benötigen als Beilage pro Person 60 g . Das macht für den Reis ca . 25 Cent pro Portion.

Gericht mit Reisbeilage: 2,16 Euro

Kleine Küchenhelfer, die Großes bewirken

Ein Kugelausstecher in zwei Größen und ein grober und ein feiner Zestenreißer sind Utensilien, die in keiner Profiküche fehlen dürfen. Im Haushalt verhält es sich nicht anders. Da setzt so manch eine oder einer auf meist teure Allround-Küchenmaschinen – aber es mangelt an kleinen praktischen Helfern. Allein, wenn Sie Kinder oder Enkel zum Verzehr von Obst und Gemüse bewegen möchten, motiviert hübsches Aussehen immer.

Klassisch wird ein Kugelausstecher dafür genutzt, dass aus dicken Kartoffeln Bällchen herauslöst werden und man sie später in der Pfanne zu Pariser Kartoffeln verarbeitet. Besonders hübsch sind jetzt im Sommer kleine Melonenkugeln, die mit Likör als Dessert auf den Tisch kommen. Ich verwende den Kugelausstecher auch überall da, wo präzise etwas ausgehöhlt werden muss, um Gemüse oder Obst zu füllen.

Zeste bedeutet Schale und ist ein Begriff aus Österreich. Mit dem Werkzeug können Sie Streifen von Zitrusfrüchten abziehen. Je nach Größe werden mit den Zesten Speisen oder Getränke aromatisiert oder hübsch dekoriert. Auch um Gemüse zu verschönern, ist so ein Zestenreißer gut geeignet. Gurke oder Zucchini sehen mit Muster gleich interessanter aus. Möhren ritze ich der Länge nach mehrmals so ein, dass später beim Schneiden kleine Blumen entstehen. Nicht nur Kinder finden das schön – schließlich isst das Auge auch bei Erwachsenen mit.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!