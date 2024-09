Gefüllte Schmorgurken auf Dill-Senf-Rahm

Zubereitung

Zwiebeln und Knoblauch schälen, dann in Würfelchen schneiden. Etwas Pflanzenöl in eine Pfanne geben und die Hälfte der Zwiebelwürfel leicht anschwitzen. Die Enden der Gurken ein wenig einkürzen und alle Exemplare in circa drei bis vier Zentimeter große Stücke teilen. Mit einem Kugelausstecher das Innere so herauslösen, dass so viel Gurke am anderen Ende stehen bleibt und ein kleiner Boden entsteht.

Das Hackfleisch oder ein vegetarisches Ersatzprodukt in eine Schüssel füllen. Mit Salz, Pfeffer, Paprika, Knoblauch, Thymianblättchen und gebratenen Zwiebelstücken vermischen. Nun jedes ausgehölte Gurkenstück randvoll mit Hackmasse füllen.

In einem ofenfesten Bräter die restlichen Zwiebeln in Pflanzenöl anschwitzen und die ausgehöhlten Gurkenreste zugeben. Nach kurzer Zeit umrühren, mit Salz, Pfeffer und Senf würzen und mit Sahne auffüllen. Die gefüllten Gurken dicht in die Sauce setzen. Mit einem Deckel verschließen und für circa 30 Minuten bei 180 Grad im Backofen schmoren.

Währenddessen ein Risotto oder eine andere Reiszubereitung kochen.

Wenn das Hackfleisch gar ist, den Topf aus dem Ofen nehmen und die Hackfleischtürmchen aus der Sauce heben. Die Sauce in ein hohes Gefäß füllen und fein pürieren. Noch einmal mit etwas Zitronensaft, Senf und gehacktem Dill abschmecken.

Anrichten

Auf jeden Teller eine Portion Reis geben und zwei bis drei gefüllte Gurken aufsetzten. Etwas Sauce angießen, mit gehacktem Dill verfeinern und nach Gusto mit geriebenem Käse bestreuen.