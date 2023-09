Zubereitung

Für die Geflügelbrühe die Zwiebel halbieren, aber nicht schälen. Die Schnittflächen in einer Pfanne ohne Fett anrösten. Das restliche Gemüse putzen und in grobe Stücke teilen. Das Fleisch und das Gemüse in einen Topf geben und mit kaltem Wasser großzügig bedecken. Nun mit Wacholderbeeren und Salz würzen.

Circa 1,5 Stunden sanft köcheln lassen. Die Brühe durch ein Sieb gießen und für die Polenta bereitstellen. Gekochtes Fleisch als Geflügelsalat oder als Suppeneinlage verarbeiten.

Für die Polenta die Brühe in einen Topf geben und erhitzen. Nach und nach den Maisgrieß einrieseln lassen und beständig rühren. Die Herdplatte komplett zurückschalten und ab und zu umrühren. Nach 20 – 30 Minuten die Hälfte der Parmesankäsemenge hineinreiben, dann die Butter zugeben. Gut umrühren und in eine gefettete, feuerfeste Form gießen. Restlichen Parmesankäse drüberstreuen und alles im Backofen circa 15 Minuten gratinieren.

Für die gebratene Hähnchenbrust das Fleisch in halbzentimeterdicke Scheiben teilen und mit Salz und Paprika würzen. Die Schalotten schälen und halbieren. Den Speck in Streifen oder Würfel schneiden. Die Trauben waschen und große Exemplare halbieren.

Die Walnüsse in einer Pfanne in Butter kurz rösten und zur Seite stellen. Butterfett oder Öl in eine passende Pfanne geben und die Hähnchenbrust in 2 – 3 Portionen – circa 3 Minuten – rundum anbraten. Das Fleisch jeweils zur Seite legen. Im Bratensatz die Schalotten und den Speck in etwas Butter rösten. Mit Sojasauce würzen und mit Wein und Sahne ablöschen. Die Sauce ein wenig einköcheln lassen und das Fleisch und die Weintrauben zugeben. Alles kurz zusammen erhitzen und die Sauce eventuell mit etwas Kartoffelstärke abbinden.

Anrichten

Auf jeden Teller einen Löffel Polenta geben und rundum etwas Fleisch und Sauce anlegen. Zuletzt mit gerösteten Walnüssen bestreuen.