Meine Küchentipps

Der Einkauf

Für vier Burger-Buns habe ich 1,69 Euro bezahlt. Schwarze Bohnen – als 400 g Bio-Konserve – kosten 1,75 Euro. Ein Bio-Ei fließt mit 0,31 Euro und Haferflocken und Paniermehl mit 0,80 Euro in die Rechnung mit ein. Für Zwiebeln, Salat, Tomaten und saure Gurken zum Belegen kommen 2,00 Euro dazu. Ketchup und Mayonnaise, sowie Gewürze werden mit 1,50 Euro berechnet.

Pro Portion: circa 2,00 Euro

Hülsenfrüchte enthalten wertvolles Eiweiß

Bohnen enthalten – wie alle Hülsenfrüchte – reichlich Protein und erweisen sich in der vegetarischen oder veganen Ernährung als guter Fleischersatz. Besonders wertvoll wird das pflanzliche Eiweiß, wenn wir es mit Brot oder Kartoffeln kombinieren.

Die schwarzen Bohnen lassen sich auch durch Kidneybohnen ersetzen. Wenn Masse übrigbleibt oder Hamburger bei Ihnen nicht so gefragt sind, schmecken die Bohnen-Patties auch als Veggie-Frikadellen zu Kartoffelmöhrenstampf.

Kinder oder Enkel beim Kochen miteinbeziehen

Wer einen Familienausflug in die bekannten Schnellrestaurant macht, staunt am Ende, wieviel Geld man mittlerweile für ein Imbissessen bezahlen muss. Mit mehreren Personen kommen immer noch die teuren Getränke dazu.

Aus meiner langen Erfahrung aus Kinderkochkursen, weiß ich, dass Kinder es lieben, wenn wir daheim zusammen mit ihnen Hamburger braten. Das können auch Patties aus Rinderhackfleisch sein. In Familien sind heutzutage die Vorlieben sehr unterschiedlich. Beim Hamburger kann man besonders gut auf die einzelnen Personen am Tisch eingehen, da es kaum Mehraufwand bedeutet, ob in einer Pfanne ein Fleisch- und in der anderen ein Bohnen-Pattie brät.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz