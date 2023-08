Ullas Küchentipps

Beluga-Linsen

Diese edle Linsensorte hat ihren Namen durch ihre Form und Farbe bekommen. Sie erinnert an schwarzen Kaviar, schmeckt aber keinesfalls nach Fisch. Das Aroma ist dezenter als bei einfachen Linsen und kommt fein nussig daher. In Deutschland kennt man zahlreiche Linsengerichte, aber oft nur die gemeine Tellerlinse. Ganz anders verhält es sich in anderen Ländern, wo Linsen zum Grundnahrungsmittel zählen. Kein Wunder, Linsen sind preiswert, enthalten reichlich pflanzliches Eiweiß und wertvolle Ballaststoffe. Sie werden langsamer verstoffwechselt, sättigen gut und halten schlank. Ein Grund mehr – statt zu Bratwurst und Pommes – unterwegs besser zur Linsensuppe zu greifen.

Kürbiskernöl nur für die kalte Küche verwenden

Ein Öl aus Kürbiskernen darf – wie Leinöl oder Walnussöl – nicht erhitzt werden. Diese Öle zeichnen sich dadurch aus, dass sie reichlich ungesättigte Fettsäuren enthalten, die über keinen hohen Rauchpunkt verfügen. Kürbiskernöl ist deshalb so wertvoll, da es essenzielle Fettsäuren enthält, die unser Körper zwingend benötigt und nicht selber herstellen kann. Es eignet sich zum Verfeinern von Salaten, man gießt es über Gemüse oder träufelt es in die Kürbissuppe. Nach dem Anbruch fest verschließen und kühl und dunkel aufbewahren. So bleiben die guten Inhaltstoffe optimal erhalten. Am besten innerhalb einiger Wochen verbrauchen.

Gutes Gelingen und viel Vergnügen wünscht Ihnen Ulla Scholz!