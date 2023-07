Fruchtige Sommertrüffel aus dem Eisfach

Zubereitung

Der Zitronenabrieb wird zu der Sahne-Schokolade-Mischung hinzugefügt.

Sahne und Glukosesirup erhitzen. Schokolade in ein hohes Gefäß geben und die heiße Sahne darübergeben. Ein bis zwei Minuten ziehen lassen.

Dann den Zitronenabrieb zugeben und mit dem Pürierstab emulgieren, bis die Masse glänzt und sich alles verbunden hat.

Nun eine flache, rechteckige Schale mit Frischhaltefolie auslegen und die Masse hineinfüllen. Evtl. mehrere Schalen nehmen, denn die Masse sollte nur ca. 0,5 cm hoch sein.

Die Masse mindestens 24 Stunden (besser 48 Stunden) an einem kühlen Ort fest werden lassen, zunächst außerhalb des Kühlschranks, später kann die Masse auch in den Kühlschrank, wenn sie gut abgedeckt ist.

Die Trüffel werden in Kakaopulver gewendet.

Dann die Pralinenmasse aus der Schale nehmen, Folie entfernen und die Masse in kleine, mundgerechte Quadrate oder Rechtecke schneiden.

Kakaopulver in eine große, flache Schüssel schütten. Die Schokostücke vorsichtig darin wenden und anschließend auf Backpapier ablegen. Überschüssiges Kakaopulver leicht abschütteln und die Trüffel einfrieren.

Gefroren genießen!

Zutaten für Trüffel aus weißer Schokolade und Himbeeren

180 g Sahne

70 g Himbeerpüree

90 g Glukosesirup

210 g weiße Schokolade

etwas ungesüßtes Kakaopulver

Zubereitung

Sahne und Glukosesirup erhitzen. Schokolade in ein hohes Gefäß geben und die heiße Sahne darübergeben. Ein bis zwei Minuten ruhen lassen. Das Himbeerpüree hinzufügen und mit dem Pürierstab emulgieren, bis die Masse glänzt und sich alles verbunden hat.

Nun eine flache, rechteckige Schale mit Frischhaltefolie auslegen und die Masse hineinfüllen. Evtuell mehrere Schalen nehmen, denn die Masse sollte nur ca 0,5 cm hoch sein.

Die Himbeeren verleihen den Pralinen eine fruchtige Note.

Die Masse mindestens 24 Stunden (besser 48 Stunden) an einem kühlen Ort fest werden lassen. Zunächst außerhalb des Kühlschranks, später kann die Masse auch in den Kühlschrank, wenn sie gut abgedeckt ist.

Die Pralinenmasse dann aus der Schale nehmen, Folie entfernen und die Masse in kleine, mundgerechte Quadrate oder Rechtecke schneiden.

Das Kakaopulver in eine flache Schüssel mit großem Durchmesser schütten. Die Schokostücke vorsichtig darin wenden und auf Backpapier ablegen. Überschüssiges Kakaopulver entfernen und die Trüffel einfrieren.

Gefroren genießen!