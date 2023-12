Lebkuchen-Schokoladendessert

Zubereitung

Den Schokoladen-Weihnachtsmann in Stücke brechen und zu der Milch geben.

Die Schokolade in Stücke brechen. Die Milch aufkochen, von der Hitze nehmen und die Schokoladenstücke zugeben. Eine Minute stehen lassen und dann mit einem Schneebesen verrühren. Ein Drittel der Sahne unterrühren, die warme Masse in die Schüssel mit der Sahne geben und mit einem Teigschaber unterheben. Die Schokoladencreme mit einer Kelle, großen Löffel oder Messbecher auf die Gläser mit den getränkten Lebkuchen-Stücken verteilen und mindestens zwei Stunden in den Kühlschrank stellen, besser über Nacht.