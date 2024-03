Rhabarber-Crumble mit Vanille-Eis

Alle Zutaten für 4 Personen

Zutaten Rhabarber-Crumble

400 g Mehl

250 ml Zucker

1 Pck Vanillezucker

2 Prisen Salz

250 g Butter

100 g Haferflocken, blütenzarte

500 g Rhabarber

Butter, zum Einstreichen der Form

Puderzucker, zum Bestäuben

Zubereitung

Eine Pie-Form von ca. 28 cm Durchmesser mit etwas Butter.

Die Rhabarberstangen waschen, putzen und in ca. 2 cm große Stücke schneiden. Dickere Stangen längshalbieren und in kleine Stücke schneiden.

Backofen auf 200° C vorheizen.

Die Butter in einem etwas größeren Topf schmelzen lassen. Mit einer Gabel den Zucker, Vanillezucker, Salz sowie das Mehl und die blütenzarten Haferflocken langsam in die flüssige Butter einrühren. Dabei entstehen die Streusel wie von selbst.

Nun etwa die Hälfte des Streuselteiges als dünnen Boden in die Pie-Form krümeln. Die Rhabarberstücke darauf verteilen und darüber werden die restlichen Streusel gegeben.

Den Crumble im vorgeheizten Ofen auf mittlerer Schiene für 30 - 35 Minuten bei 200° C backen. Die Streusel sollten schön goldbraun sein; also nicht zu dunkel.

Lauwarm serviert schmeckt ein Crumble natürlich am allerbesten.

Zutaten Vanilleeis

100 g Zucker

25 g Vanillezucker

250 ml Milch

150 ml Sahne, 30% Fett

4 Eigelb

1 Vanilleschote

Zubereitung

Zucker, Vanillezucker und Eigelb mischen und schaumig schlagen. Milch und Sahne zusammen mit dem Vanillemark ebenfalls kurz anschlagen.(Alternativ: 2-3 Std. zuvor Milch mit Vanillemark und (!) der Schote einmal aufkochen und auskühlen lassen, geschmacklich wird es noch intensiver.) Zutaten mischen und in die Eismaschine Nach Anleitung herstellen. Dauer ca. 45 Minuten

Nach Belieben: Walnüsse klein hacken und mit Honig anrösten. Anschließend über das Eis streuen.

Guten Appetit!