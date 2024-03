Service Essen und Trinken

Zubereitung

Sterneköchin Julia Komp in ihrer Küche

Im ersten Schritt werden die Keulen geteilt und gemeinsam mit den Flügeln gut gewürzt: kräftig salzen, dazu Kurkuma für die schöne Farbe, Raz el Hanout für den typisch marokkanischen Geschmack und ein bisschen Chili nach Belieben.



Nun die Tajine auf dem Herd erwärmen und die Hühnchenteile in Olivenöl leicht anbraten – dadurch haften die Gewürze an der Haut und das Huhn bekommt ein wenig Farbe.



In der Zwischenzeit Schalotten, Knoblauch und Chili in feine Scheiben, die Kartoffeln etwa fingerdick schneiden.

Nach einigen Minuten das Huhn in der Tajine wenden und Schalotten, Knoblauch und die Chili in die Mitte der Form geben, dazu die Kartoffelscheiben und je etwa einen Esslöffel feingehackte Salzzitronen und Oliven darüber geben. Für circa 30 Minuten köcheln lassen.

In der Zwischenzeit die Zucchini vierteln und in etwa daumenlange Stücke schneiden (Julia Komp formt daraus gern noch kleine Schiffchen: tournieren nennt sich das).

Für wenige Minuten kommt dann noch die Zucchini mit in die Tajine – wenn die Kartoffeln gar sind und aus den Hühnerschenkeln klare Flüssigkeit austritt, wenn man sie anpiekst, kann serviert werden: am besten direkt in der Tajine, dekoriert mit noch ein bisschen Petersilie.

Guten Appetit!

Rezept: Julia Komp, Restaurant "Sahila"

Redaktion: Valentina Dobrosavljević